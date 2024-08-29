За два дні відео набрало понад 156 тис. переглядів

Коломийський міськрайонний суд визнав винним майстра лісу Отинійського лісництва Івана Вайдліха у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення військової техніки і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 серпня, 6 червня 2024 року біля залізничного переїзду у селі Лісний Хлібичин Коломийського району Іван Вайдліх зняв на телефон переміщення бойових броньованих автомобілів Kirpi турецького виробництва, призначених для доставки десанту чи евакуації поранених з поля бою. В цей же день обвинувачений розмістив відео в TikTok і за два дні воно набрало понад 156 тис. переглядів.

13 серпня Іван Вайдліх уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував, що обвинувачений має на утриманні двох малолітніх дітей і його вчинок не завдав матеріальної шкоди.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Сольський визнав Івана Вайдліха винним у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення військової техніки в умовах воєнного стану і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.