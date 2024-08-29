На Прикарпатті лісник зняв для TikTok відео про переміщення військової техніки та уник покарання
Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного
Коломийський міськрайонний суд визнав винним майстра лісу Отинійського лісництва Івана Вайдліха у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення військової техніки і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 серпня, 6 червня 2024 року біля залізничного переїзду у селі Лісний Хлібичин Коломийського району Іван Вайдліх зняв на телефон переміщення бойових броньованих автомобілів Kirpi турецького виробництва, призначених для доставки десанту чи евакуації поранених з поля бою. В цей же день обвинувачений розмістив відео в TikTok і за два дні воно набрало понад 156 тис. переглядів.
13 серпня Іван Вайдліх уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував, що обвинувачений має на утриманні двох малолітніх дітей і його вчинок не завдав матеріальної шкоди.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Сольський визнав Івана Вайдліха винним у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення військової техніки в умовах воєнного стану і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.