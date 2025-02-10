ФОП вніс у документи неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних будівельних робіт

Правоохоронці оголосили підозру підприємцю, який ремонтував підлогу у спортзалі позашкільного навчального закладу Долини. За підробку документів і привласнення 487 тис. грн підряднику загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 10 лютого, договори підряду з капітального ремонту у спортзалі між директором начального закладу та ФОПом укладено у 2023 році.

«Підприємець для виконання обумовлених у договорі робіт не надав усіх необхідних будівельних матеріалів на загальну вартість 487 тис. грн та вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт. У подальшому гроші перерахував на свій банківський рахунок та легалізував їх», – зазначили правоохоронці.

За заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом бізнесмену загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.