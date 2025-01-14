«Княгиничі» займаються розведенням та торгівлею рибою з 2008 року

Івано-Франківська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення з місцевого рибгоспу понад 5,3 млн грн заборгованості з орендної плати та повернення державі гідроспоруд вартістю 26 млн грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, компанія майже рік використовувала гідроспоруди на території Рогатинської громади для своєї діяльності, не сплачуючи за оренду. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про підприємство «Княгиничі», яке займається розведенням та торгівлею рибою з 2008 року.

«Тривале використання державного майна призвело до недоотримання бюджетом понад 5,3 млн грн орендної плати. Прокурори у судовому порядку стягують заборгованість та повертають майно у державну власність», – зазначили правоохоронці.

Справу передали до Господарського суду Івано-Франківської області.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ТзОВ «Колективне сільськогосподарське підприємство рибгосп «Княгиничі» зареєстроване у Рогатинському районі у 2008 році зі статутним капіталом 177 тис. грн. Власником компанії є місцевий бізнесмен Віктор Белиця.