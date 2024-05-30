Компанія зводила елітні будинки у 2017-2021 роках

На Прикарпатті відправили в суд кримінальну справу проти директора компанії, яка займалася будівництвом елітних будинків. Забудовника оголосили в розшук. За ухилення від сплати 10 млн грн податків йому загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 29 травня, директор ТОВ, яке займалося будівництвом елітних будинків, протягом 2017-2021 років приховував від податкового обліку реальні суми доходів, отриманих за реалізацію житлової нерухомості.

«Внаслідок такої протиправної діяльності до бюджету не надійшло майже 10 млн грн податків. Кримінальне провадження щодо засновника та власника цього ТОВ, який був організатором схеми, зупинено у зв’язку з його розшуком. Обвинувальний акт передано до Івано-Франківського міського суду», – інформують у прокуратурі.

За ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах директору компанії загрожує від 255 до 425 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.