На території лісництва виявили незаконну порубку 74 дерев

На Прикарпатті суд задовольнив позов прокуратури в інтересах Витвицької сільської ради і зобов’язав Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської облради компенсувати сільраді 669 тис. грн шкоди, завданої вирубкою дерев.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 28 квітня, комунальне підприємство не забезпечило охорону та захист лісових насаджень на ввіреній території лісового фонду.

«На території лісництва виявлено незаконну порубку 74 дерев. Унаслідок такої протиправної бездіяльності навколишньому природному середовищу спричинено шкоду в розмірі понад 650 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Господарський суд Івано-Франківської області зобов’язав КП «Долинський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» перерахувати на рахунок Витвицької сільради 669 тис. грн та сплатити 8 тис. грн судового збору. Рішення можуть оскаржити в апеляції.