Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного

Івано-Франківський міський суд визнав солдата однієї з частин винним в ухиленні від військової служби та призначив йому 5 років ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку, який винесли 16 липня, обвинувачений з березня 2022 року до квітня 2025 року не з’являвся на службі, проте отримував зарплатню. За цей період його керівник – начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини, справу якого розглядають в іншому провадженні, погодив йому виплату зарплати і додаткових винагород на понад 1,3 млн грн.

Під час судового засідання солдат уклав з прокурором угоду про визнання вини. Суд також врахував, що обвинувачений не був раніше судимим та не стоїть на обліку у нарколога і психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала військовослужбовця винним в ухиленні від військової служби та участі у зловживаннях його командира і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.