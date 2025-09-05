Обвинувачений ударив суперника ногою в голову та кулаком в груди

Івано-Франківський міський суд визнав місцевого мешканця Миколу Вінтоняка винним в умисному легкому тілесному ушкодженні. За побиття суперника під час футбольного матчу прикарпатцю призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 1 вересня, інцидент стався за два тижні до цього на штучному полі ресторанно-відпочинкового комплексу «Овертайм» в Івано-Франківську. Під час футбольної гри між Миколою Вінтоняком та гравцем команди-суперника виник конфлікт.

Обвинувачений впритул наблизився до потерпілого та обома руками штовхнув його на землю. Після того, як суперник упав, футболіст ударив його ногою в голову та кулаком в груди. Внаслідок цього потерпілий отримав садна в ділянці грудей та синці на голові.

Під час засідання Микола Вінтоняк визнав свою вину, а суд врахував, що він має на утриманні малолітню дитину і не перебуває на обліку у нарколога та психіатра. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко визнала прикарпатця винним в умисному легкому тілесному ушкодженні і призначила йому 850 грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.