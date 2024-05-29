Річка Бистриця Надвірнянська в Івано-Франківську, біля якої сталася ДТП

Івано-Франківський міський суд визнав винним підприємця Сергія Бахматова у п'яному водінні та порушенні правил безпеки дорожнього руху, через які людина отримала тяжкі травми. Обвинувачений отримав 85 тис. грн штрафу. Крім цього, його на п'ять років позбавили водійських прав.

У матеріалах справи, які опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що уродженець Дніпропетровщини Сергій Бахматов опівночі 25 травня 2021 року був за кермом BMW X5. Він приїхав лівий беріг річки Бистриця Надвірнянська, що неподалік вулиці Тисменицька в Івано-Франківську. Разом з ще трьома людьми він випивав алкоголь. Через півтори години Сергій Бахматов вирішив сісти за кермо. У його крові було 1,29% алкоголю.

Одна з жінок, яка пиячила з обвинуваченим, почала копати м'яч, який лежав позаду автомобіля. Однак вона втратила рівновагу й впала на спину. Під час цього Сергій Бахматов увімкнув двигун і наїхав на жінку. Потерпіла отримала низку переломів та забоїв.

У суді Сергій Бахматов повністю визнав свою провину. Він зазначив, що сам викликав поліцію та швидку. Потерпіла повідомила суду, що не має претензій до обвинуваченого, оскільки той відшкодував їй збитки.

Суддя Олеся Зеленко визнала Сергія Бахматова винним п'яному водінні та порушенні ПДР, які заподіяли потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 ККУ), оштрафувала на 85 тис. грн та на п'ять років позбавила водійських прав. Також обвинувачений заплатить 1,3 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді.