Ремонт амбулаторії у селі Остриня обійшовся у понад 5 млн грн

Під час ремонту амбулаторії у селі Остриня Івано-Франківського району привласнили 120 тис. грн. Інженеру технічного нагляду, який погодив документи з невиконаною роботою, загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області 2 жовтня, ремонт амбулаторії монопрактики у селі Остриня вартістю 5,2 млн грн замовило Управління капітального будівництва Івано-Франківської ОДА. Після завершення ремонту підрядник та інженер технічного нагляду підписали акт прийому-передачі виконаних будівельних робіт, до якого внесли недостовірну інформацію.

«Вони погодили звітну документацію із завищеними обсягом виконаних робіт. Зокрема не було поставлене окреме медичне обладнання та невиконані деякі зовнішні роботи. Таким чином, завдано збитків бюджету на понад 120 тис. грн, що підтверджено висновками судової будівельно-технічної експертизи», – інформують правоохоронці.

Справу передали до суду. За привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення інженера технагляду загрожує до 8 років ув’язнення.