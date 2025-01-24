Місячний прибуток типографій сягав 3 млн грн

Правоохоронці затримали чотирьох організаторів підпільних типографій на Київщині та Прикарпатті, які підробляли службові посвідчення та медичні висновки ВЛК про непридатність для військовозобов’язаних. Підробки коштували від 500 до 5 тис. доларів, а місячний прибуток типографій сягав 3 млн грн. Підозрюваним загрожує до 10 років в’язниці.

Як повідомили в СБУ 24 січня, злочинну групу організував мешканець Вінницької області, залучивши до схеми трьох знайомих з Кривого Рогу, Івано-Франківська та Черкас. Один з підозрюваних вже мав судимість за підробку документів.

Для серійного виготовлення фальшивих документів вони придбали необхідну оргтехніку, у тому числі принтери для друку на пластикових картках. Готову продукцію відправляли замовникам через поштові сервіси, а оплату приймали на криптогаманці та банківські карти. Для пошуку клієнтів використовували особисті зв’язки та пропонували послуги типографії у спеціально створених Telegram-каналах.

«Щотижня ділки виготовляли сотні фальшивих документів, зокрема службові посвідчення та медвисновки ВЛК про “погане” здоров’я військовозобов’язаних. Вартість підробки становила від 500 до 5 тис. американських доларів, залежно від виду документа. За попередніми даними, середньомісячний прибуток фігурантів становив до 3 млн гривень», – зазначили в СБУ.

Під час обшуків у помешканнях затриманих виявили підроблені документи, відбитки печаток та штампів, мобільні телефони, комп’ютери та чорнові записи із доказами злочинів. Підозрюваним обиратимуть запобіжний захід. За підробку і продаж документів, печаток, штампів та бланків їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.