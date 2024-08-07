Надвірнянський районний суд Івано-Франківської виніс вирок солдату Андрію Д., який на кілька днів втік з військової частини, начебто щоб провідати хвору матір у лікарні. Суд встановив, що матір військового не перебувала в лікарні у вказаний час і призначив прикарпатцю 5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець Прикарпаття, солдат Андрій Д. у березні 2023 року самовільно залишив військову частину та близько тижня не з’являвся на службу. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом втечі.

У суді Андрій Д. розповів, що його мобілізували на військову службу та призначили на посаду телефоніста-лінійника, наглядача відділення зв’язку однієї з військових частин. 8 березня 2023 року солдат втік з місця проходження військової служби. Андрій Д. заявив, що його матір госпіталізували до лікарні у важкому стані через захворювання на коронавірус. Військовий звертався до командира з проханням відпустити його до матір, але отримав відмову, після чого без дозволу покинув військову частину. Приблизно через тиждень Андрій Д. сам повернувся на службу.

Справу розглянув суддя Роман Солодовніков, який встановив, що у вказаний час матір військового не перебувала на стаціонарному лікуванні у Косівській ЦРЛ. Суддя вважає, що обвинувачений збрехав суду і втік з місця служби без поважних причин.

Суддя дослідив усі матеріали та аргументи сторін, а також дані про обвинуваченого, визнавши Андрія Д. винним у кримінальному правопорушенні. За втечу з місця служби солдату призначили покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.