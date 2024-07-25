Під час обшуків у зловмисників виявили підроблені документи, готівку та зброю

СБУ спільно з Нацполіцією викрили та знешкодили агентурну групу російської ФСБ, яка планувала підпали у місцях масового перебування людей у низці країн Євросоюзу. Зокрема, учасники угруповання мали намір підпалювати торгові центри, ринки та АЗС у Польщі та країнах Балтії, повідомила пресслужба СБУ у четвер, 25 липня. Координував агентів 39-річний мешканець Івано-Франківська.

За даними слідства, агентурна група, яка дистанційно координувала свої дії з кадровими співробітниками російських спецслужб, готувала підпали в ТЦ та аптеках, на автозаправках та ринках України, Польщі та країн Балтії. До угруповання, яке готувало теракти, входило 19 мешканців Івано-Франківської, Дніпропетровської, Полтавської та Запорізької областей.

«Під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та його спільника. За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об’єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисники готували підроблені документи для виїзду завербованих підпалювачів за кордон. Для перетину кордону терористи мали отримати нові паспорти, водійські посвідчення, дипломи про освіту та медичні картки, за допомогою яких росіяни хотіли легалізувати їхнє перебування на території Євросоюзу.

«Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери телефонів для подальшого “звіту” до ФСБ. Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Національна поліція України у повідомленні про затримання учасників групи використала відео і фотографії з масштабної пожежі торговельного центру Marywilska 44 у Варшаві 12 травня 2024 року. Тоді торговельний центр згорів вщент.

Правоохоронці провели 37 обшуків на території чотирьох областей та виявили у помешканнях, гаражах та авто зловмисників підроблені документи, мобільні телефони та флешки, які використовували для підривної діяльності, великі суми готівки, яку витрачали на вербування підпалювачів, та банківські картки. Крім того, під час обшуків у фігурантів виявили автомат АК, а також кілька пістолетів Gloсk 19 з набоями та глушниками.

Організатору злочинної групи та його спільнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення та збут документів). Їм загрожує довічне позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії та оперативні заходи для притягнення всіх учасників угруповання до кримінальної відповідальності.