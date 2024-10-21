27-річний мотоцикліст від отриманих травм потерпілий помер у лікарні

Водій вантажівки на смерть збив 27-річного мотоцикліста у Івано-Франківській області. Він вчинив смертельну ДТП, виїжджаючи із польової дороги на головну, повідомила поліція Івано-Франківської області.

Аварія на Прикарпатті сталась 20 жовтня близько 17:20 між населеними пунктами Креховичі та Оболоня, що у Брошнів-Осадській громаді. Як з’ясували поліцейські, 30-річний водій вантажівки Renault Magnum, мешканець Долинської громади, при виїзді із польової дороги на головну, зіткнувся із мотоциклістом. 27-річний житель Івано-Франківської громади від отриманих травм помер у лікарні.

За фактом смертельної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ. Досудове розслідування триває.