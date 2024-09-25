Засуджені воювали проти ЗСУ у збройних формуваннях «ДНР» та «ЛНР»

На Прикарпатті суд визнав жителя Донецька та мешканця Луганщини винними у державній зраді та колабораційній діяльності. Полоненим бойовикам «ДНР» та «ЛНР» присудили по 15 років ув’язнення.

Як розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі 25 вересня, після повномасштабного російського вторгнення засуджені вступили в незаконні збройні формування та воювали проти Сил оборони України.

Мешканець Донецька у лютому 2022 року добровільно вступив до 11 полку «ДНР», де став командиром відділення. Він готував до боїв особовий склад, охороняв штаб, евакуйовував військових, чергував на блокпостах, ремонтував військові автомобілі та виконував бойові завдання як оператор-навідник БПМ.

«Бойовик брав активну участь у боях проти підрозділів Збройних Сил України в Сєвєродонецькому районі Луганської області та Покровському районі на Донеччині. У жовтні 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли його у полон під час боїв у селі Красногорівка Очеретянської громади», – зазначили правоохоронці.

Інший засуджений – житель Луганщини, який воював у складі народної міліції «ЛНР». Він був солдатом, облаштовував на позиціях фортифікації та брав участь у бойових діях проти підрозділів українських військових. Його взяли у полон у червні 2023 року під час бойових зіткнень у Бахмутському районі.

Обох бойовиків визнали винними у державній зраді та колабораційній діяльності. Їм присудили по 15 років позбавлення волі.