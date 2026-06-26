46-річна мешканка Хмельницької області – обрала для митного контролю «зелений коридор»

У п’ятницю, 26 червня, у пункті пропуску «Шегині-Медика» львівські митники виявили контрабанду iPhone на 17 млн грн, які мешканка Хмельниччини незаконно намагалася завезти в Україну. Йдеться про майже 500 гаджетів. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Як йдеться в повідомленні, контрабанду виявили в автівці Mercedes, що прямував в Україну. Водійка – 46-річна мешканка Хмельницької області – обрала для митного контролю «зелений коридор», призначений для переміщення товарів, які не підлягають обов’язковій декларації та оподаткуванню.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Проте під час огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили між багажником та пасажирським салоном спеціально обладнане сховище. Зокрема, водійка намагалася перевезти 487 одиниць техніки, серед яких 303 телефони Apple, 6 телефонів Google Pixel, а також 159 бездротових навушників Apple AirPods Pro 3. Приблизна вартість товарів – 17 млн грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Фото Львівської митниці

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ (Переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає штраф та конфіскацію товарів.