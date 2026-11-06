На полігоні не законно видобували пісок та суглинок

Під час ремонту дамби на Чорнівському сміттєвому полігоні поблизу Чернівців правоохоронці виявили розтрату державних грошей на 19 млн грн. Зокрема, під час розслідування зафіксували незаконний видобуток ґрунту та суглинку, також завищили вартість бетону. Це повідомив Офіс генерального прокурора у п’ятницю, 6 листопада. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що підозру отримала екскерівниця департаменту транспорту міськради Людмила Свирида.

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У махінаціях також підозрюють директора і працівника підрядної організації, яка ремонтувала дамбу, та майстра сміттєвого полігону.

У лютому в Чернівецькій міській раді заявили про необхідність ремонту дамби полігону. Вартість склала понад 76 млн грн. Тоді за закупівлю робіт відповідав Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міськради. Тендер виграло підприємство ТОВ «Аріс-ком», яким володіють прикарпатець Микола Христавчук та киянин Володимир Мірчевський.

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За даними слідства, взимку 2026 року департамент міської ради уклав із підрядною організацією договір на капітальний ремонт дамби сміттєвого полігону. Для виконання робіт був потрібен ґрунт, який за умовами договору мав надати департамент.

За версією слідства, керівниця департаменту та директор підрядної організації вирішили не привозити ґрунт, а почали видобувати його безпосередньо на території полігону. Водночас спеціального дозволу на користування надрами вони не мали.

До незаконного видобування залучили працівника підрядної організації та майстра полігону. Працівник організовував роботу спецтехніки, обліковував кількість видобутого суглинку та контролював його вивезення. Майстер полігону забезпечував доступ техніки на територію та стежив за проведенням робіт.



Упродовж квітня–червня 2026 року з території полігону незаконно видобули понад 30 тис. м3 суглинку. За висновками експертів, таким чином довкіллю завдали шкоди на майже 18 млн грн. Окрім того, розтратили понад 1 млн грн бюджетних грошей під час закупівлі бетону для ремонту дамби. За версією слідства, його придбали за завищеними цінами.



За цим епізодом керівниці департаменту міської ради та директору підрядної організації повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна).



Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Посадовиці міської ради та майстру полігону – тримання під вартою з альтернативою застави (понад 660 тис. грн та 260 тис. грн відповідно). Директору підрядної організації – заставу в розмірі понад 500 тис. грн. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу працівнику підрядної організації. Найсуворіше покарання, передбачене санкціями інкримінованих статей, – до 12 років позбавлення волі.

За даними аналітичної системи YouControl, до 4 листопада цього року керівницею Департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міськради була Людмила Свирида. Директором ТОВ «Аріс-ком» – його співвласник Микола Христавчук.

Це вже не перша підозра Людмили Свириди. У травні 2024 року Департамент стратегічних розслідувань оголосив підозру їй та іншому посадовцю за розтрату грошей під час закупівлі службового авто. У грудні 2024 року посадовиця дала коментар для «Суспільне.Чернівці» та повідомила, що не визнає підозри й чекає рішення суду.