Смертельна аварія у Вараському районі сталася 16 жовтня 2023 року

Володимирецький районний суд виніс вирок 24-річному Олексію Макарчуку за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на мотоциклі Tekken зіткнувся з 55-річною водійкою скутера – від отриманих травм жінка померла на місці події. За скоєне чоловіку призначили півтора року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 18 вересня, аварія на вулиці Рафалівській у селі Більська Воля сталася вранці 16 жовтня 2023 року. Олексій Макарчук, який їхав на мотоциклі зі швидкістю 89-97 км/год, допустив зіткнення з 55-річною водійкою скутера Yamaha. Потерпіла від отриманих травм померла на місці події, а транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

У суді Олексій Макарчук повністю визнав свою вину й підтвердив, що перевищив допустиму швидкість руху. Зазначив, що подробиць зіткнення пригадати не може, оскільки це сталося миттєво, від удару він отримав травму, втратив свідомість і отямився вже у лікарні, де і дізнався про загибель мопедистки. За словами обвинуваченого, він вибачився перед потерпілим і повністю відшкодував заподіяну матеріальну та моральну шкоду. Просив його суворо не карати.

Потерпілі надали письмову заяву про те, що будь-яких претензій до обвинуваченого не мають.

Суддя Олена Іванків визнала Олексія Макарчука винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила 1,5 року іспитового терміну. Крім того, обвинувачений зобовʼязаний сплатити 19 689 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.