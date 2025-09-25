Сутичка між патрульними та жінками в Сарнах сталася ввечері 24 вересня

У місті Сарни Рівненської області між поліцейськими та дружинами мобілізованих виникла сутичка. За попередньою інформацією, обурені місцеві жительки приїхали до будівлі ТЦК та СП, куди відвезли їхніх чоловіків. Оскільки жінки почали конфліктувати, на місце події викликали патрульних, які спробували затримати одну з них. Відео події опублікували в соцмережах, відтак у поліції повідомили: ситуацію вдалося врегулювати мирним шляхом.

Відео інциденту поширили в телеграм-спільноті «Рівне 1283» у четвер, 25 вересня. На ньому видно, як жінки сваряться з поліцейськими, поки ті намагаються затримати одну з них. На фоні чути крики, а авторка запису каже: «Ви тільки що приймали у нас заяву про викрадення, а зараз що ви робите?»

Як розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко, 24 вересня близько 20:00 на спецлінію надійшло повідомлення про конфлікт біля будівлі ТЦК та СП у місті Сарни. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних, які виявили групу людей, що конфліктували.

Попередньо відомо, що жінки стояли біля воріт будівлі ТЦК і обурювалися через затримання їхніх чоловіків. Проте більше деталей наразі не розголошують.

«У результаті проведення профілактичної бесіди поліцейські врегулювали ситуацію мирним шляхом. Жодних матеріалів на учасників конфлікту не складали», – додала Іванна Лойко.