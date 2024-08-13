Інцидент стався в травні цьогоріч у Здолбунові

На Рівненщині судитимуть двох чоловіків, які вдерлися у квартиру жителів Здолбунова та побили їх. Від отриманих травм один із потерпілих помер через чотири дні. Про це повідомили 13 серпня в поліції Рівненської області.

За даними слідства, інцидент стався у травні 2024 року. До помешкання 42-річного здолбунівчинана, який проживав разом із 61-річним товаришем, увірвалися сусід зі спільником, які розпочали конфлікт через нібито аморальну поведінку потерпілих. Зокрема, вони звинувачували їх в облаштуванні притону. Під час сутички двоє зловмисників віком 43 і 44 років побили чоловіків, після чого пішли з квартири.

«Через деякий час 61-річному чоловіку стало зле, однак за допомогою до медиків він не звертався, а за чотири дні помер. Його тіло без ознак життя виявив 42-річний власник квартири, який і повідомив поліцію», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисників і повідомили обом про підозру у вчинені злочину за ч.1 ст.162 ККУ (порушення недоторканості житла).

44-річному рівнянину також інкримінують нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 ККУ). Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а матеріали справи вже скерували до суду. За скоєне підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.