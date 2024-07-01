Костопільський районний суд виніс вирок курсанту ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де впродовж шести місяців проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 5 років позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, вранці 3 жовтня 2023 року курсант ЗСУ Богдан К. самовільно залишив військову частину та поїхав додому, де проводив час на власний розсуд протягом шести місяців, допоки його 26 квітня 2024 року не затримали правоохоронці.

У суді Богдан К. свою вину визнав і розкаявся. Зазначив, що бажає й надалі продовжувати військову службу. Відомо, що чоловік уродженець смт Зарічне Рівненської області, неодружений, раніше судимий не був.

Суддя Лілія Грипіч визнала курсанта винним ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначила 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.