Рівненський міський суд виніс вирок рівнянину, який заснував благодійний фонд, через який 38 військовозобов’язаний незаконно виїхали за кордон. Сергій Рудьо уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, уродженець Рівного Сергій Рудьо у червні 2022 року зареєстрував на своє ім’я благодійний фонд «Рудьо Сергія». Рівнянин виготовив печатку фонду, яку передав невстановленій слідством особі, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження.

Після цього ця невстановлена особа протягом липня – грудня 2022 року подавала до Рівненської ОВА листи про внесення до системи «Шлях» 38 ухилянтів, які начебто були водіями-волонтерами цієї організації. Вони незаконно перетнули кордон та не повернулись в Україну.

Щодо Сергія Рудьо порушили кримінальну справу через незаконне переправлення осіб за кордон (ч.2 ст.332 ККУ) та внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості (ч.1 ст.205-1 ККУ).

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянув суддя Дмитро Яковлєв, який визнав Рудьо винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши 5 років тюрми з дворічною забороню працювати на посадах, що пов’язані з охороною держкордону. Суддя звільнив Сергія Рудьо від тюремного покарання, замінився його на дворічний іспитовий термін. Вирок ще можна оскаржити.