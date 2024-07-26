На Рівненщині судили засновника благодійного фонду, через який 38 чоловіків втекли за кордон
Рівненський міський суд виніс вирок рівнянину, який заснував благодійний фонд, через який 38 військовозобов’язаний незаконно виїхали за кордон. Сергій Рудьо уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, уродженець Рівного Сергій Рудьо у червні 2022 року зареєстрував на своє ім’я благодійний фонд «Рудьо Сергія». Рівнянин виготовив печатку фонду, яку передав невстановленій слідством особі, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження.
Після цього ця невстановлена особа протягом липня – грудня 2022 року подавала до Рівненської ОВА листи про внесення до системи «Шлях» 38 ухилянтів, які начебто були водіями-волонтерами цієї організації. Вони незаконно перетнули кордон та не повернулись в Україну.
Щодо Сергія Рудьо порушили кримінальну справу через незаконне переправлення осіб за кордон (ч.2 ст.332 ККУ) та внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості (ч.1 ст.205-1 ККУ).
Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянув суддя Дмитро Яковлєв, який визнав Рудьо винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши 5 років тюрми з дворічною забороню працювати на посадах, що пов’язані з охороною держкордону. Суддя звільнив Сергія Рудьо від тюремного покарання, замінився його на дворічний іспитовий термін. Вирок ще можна оскаржити.