Обвинувачений погодився на пропозицію невідомого сховати закладки у лісі на Рівненщині

Дубенський міськрайонний суд виніс вирок 22-річному сумчанину Владиславу Петренку за розповсюдження наркотиків. Чоловік перевозив у багажнику свого автомобіля 570 грамів амфетаміну, ще 380 грамів психотропів він заховав у лісі. За скоєне обвинуваченому призначили вісім років тюрми.

Як повідомила 17 липня пресслужба поліції Рівненщини, у листопаді 2023 року поліцейський офіцер Привільненської громади під час патрулювання побачив у лісовому масиві поблизу села Кривуха підозрілий автомобіль Volkswagen Passat. Під час спілкування, на той час 20-річний водій та його 17-річний пасажир, помітно нервували.

Під час поверхневої перевірки поліцейський виявив у багажнику легковика чотири сліп-пакети із амфетаміном, що підтвердила експертиза. Вага наркотику склала понад 570 грамів. Окрім того, 20-річний житель Сумщини зізнався, що сховав у лісі закладки – два пакети психотропів вагою майже 380 грамів. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить орієнтовно 1 млн грн.

Владислав Петренко розповів у суді, що у листопаді 2023 року отримав у телеграмі пропозицію від невідомого перевезти і заховати у визначеному ним місці, неподалік міста Дубно Рівненської області, заборонені речовини. За це пообіцяв 300-400 доларів винагороди. Обвинувачений погодився на пропозицію, забрав наркотики і поїхав зі знайомим до вказаної локації, де їх пізніше і викрили. Визнав свою провину і просив суворо його не карати.

Суддя Олександра Жуковська визнала сумчанина винним за ч. 3 ст.307 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах) й призначила вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.