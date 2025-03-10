50-річний житель Рівненського району залучив до незаконного бізнесу пʼятьох спільників

На Рівненщині 50-річний місцевий житель організував підпільний продаж сигарет. Зловмисник зі спільниками збував фальсифікат у магазинах та кіосках на території області. Про це повідомила 10 березня пресслужба прокуратури.

За даними слідства, організував незаконний бізнес 50-річний житель Рівненського району. Постачав неякісну сировину великими партіями й без відповідних документів 33-річний мешканець Тернопільщини. Ще четверо спільників збували фальсифікат у магазинах та кіосках у Рівненській області та за її межами.

Днями поліцейські провели обшуки в підозрюваних, під час яких вилучили:

1635 кг тютюну;

521 коробку з гільзами для тютюну (кожна з яких по 500 та 1000 шт.);

217 машинок для набивання сигарет тютюном тощо.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.