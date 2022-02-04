Кількість виявлених хворих в області щодоби зростає

Уперше на Рівненщині за добу, протягом 3 лютого, виявлено 2521 хворий на коронавірус, і це найбільше від початку пандемії. Найбільше хворих виявлено у Рівненському районі – 1595 (у тому числі у Рівному 521). У Дубенському районі виявили 352 хворих, у Сарненському – 351, у найменшому за кількістю населення Вараському районі – 223.

За даними Рівненської ОДА, протягом минулої доби проведено 3691 ПЛР-тестувань та 145 ІФА-досліджень, проведено також 1725 швидких тестів. На ранок 4 лютого завантаженість «ковідних» лікарень області становить 56,6%. Найбільше завантажені Рівненська обласна клінічна лікарня (95,8%), Млинівська районна лікарня (96,7%) та Корецька міська лікарня (86,8%). Водночас в Гощанській лікарні поки що вільні усі 100 місць. Загалом для хворих на коронавірус в області розгорнуто 2027 ліжок у 21 лікарні.

Зазначимо, що нова хвиля коронавірусу розпочалася в Україні 12 січня. Стрімке зростання кількості хворих пов’язане з поширенням штаму «Омікрон», який характеризується вищим рівнем заразності, але спричинює меншу кількість госпіталізацій та смертей. За прогнозом головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, пік захворювання на коронавірус в Україні припаде на середину лютого.