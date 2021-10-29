У лікарнях розгортають додаткові ліжка і планують далі збільшувати їх кількість

Протягом 28 жовтня коронавірус підтвердили у 1199 мешканців Рівненської області. Це найбільший показник захворюваності від початку пандемії. Медики прогнозують подальше збільшення кількості нових хворих і кажуть про необхідність розгортання додаткових місць у лікарнях.

Найбільше хворих виявлено у Рівненському районі – 739, у тому числі у Рівному ­–178. Вік хворих – від 3 місяців до 85 років. Протягом минулої доби від ускладнень хвороби померли 14 людей. У жотвні епідемічна ситуація значно погіршилася і щодо нововиявлених хворих, і щодо кількості людей, які помирають щодоби. Це призвело до переведення Рівненської області у «червону» карантинну зону з усіма її обмеженнями.

У лікарнях області розгортають додаткові ліжка для хворих. Так, з вівторка, 26 жовтня, хворих на ковід почали приймати Млинівська, Радивилівська та Корецька лікарні, де для них відведено близько 100 ліжко-місць. З 29 жовтня до «ковідних» лікарень віднесено й обласний госпіталь для ветеранів війни у Клевані та Володимирецьку лікарню. Це ще 65 ліжок. Тепер пацієнтів з коронавірусом в області приймає 21 лікарня, вони заповнені на 74,3%.

Упродовж кількох днів залишаються повністю заповненими Рівненська обласна лікарня та Рівненська міська лікарня №2. На 98% заповнена центральна міська лікарня, у якій найбільше ліжок для хворих на коронавірус — 330. Майже немає вільних місць і в Здолбунівській лікарні, куди везли хворих з Рівного.

Водночас в області щодня зростає кількість вакцинованих від Covid-19. На Рівненщині відкривають нові пункти вакцинації та продовжують графіки їхньої роботи, аби медики змогли щепити якомога більше охочих.

Усього в області з початку пандемії зареєстровано 100192 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Від ускладнень померли 1564 людини.