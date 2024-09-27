Після навчання ветерани зможуть отримати транспортні засоби у лізинг на вигідних умовах

На Рівненщині ветеранів російсько-української війни безкоштовно навчатимуть керувати транспортними засобами категорії С1. Йдеться про вантажівки, повна маса яких від 3,5 до 7,5 тонн. Головна мета такої ініціативи – допомога військовослужбовцям у здобутті нових навичок для майбутнього працевлаштування в передові логістичні кампанії. Про це повідомили 27 вересня у Рівненській обласній державній адміністрації.

«Заняття відбуватимуться на базі Олександрійського відділення Рівненського центру профтехнічної освіти Державної служби зайнятості на спеціально переобладнаних автомобілях з автоматичною коробкою передач. Це можливість для ветеранів розпочати свій бізнес або працевлаштуватися у передові логістичні кампанії», – зазначають в облдержадміністрації.

Для реалізації проєкту Рівненська ОДА, Рівненський центр профтехнічної освіти Державної служби зайнятості та ТзОВ «Райдер Україна» підписали меморандум про співпрацю. Остання компанія вже передала перші два автомобілі у безоплатне користування центру профтехнічної освіти. Надалі учасники бойових дій можуть отримати такі ж транспортні засоби від автотранспортної компанії у лізинг (ред. – довгострокова оренда майна інвестиційного призначення, що включає право орендаря його подальшого викупу у свою власність) на вигідних умовах.

«Це унікальна можливість відкрити власний бізнес, або надавати свої послуги для провідних логістичних компаній. Свою готовність до такої співпраці вже висловили Нова пошта, Укрпошта, Укрзалізниця, Meest, Viatec», – повідомили у Рівненській ОДА.

Зауважимо, що схожий проєкт минулого року презентували у Львові, Києві, Харкові та Дніпрі. Тоді ветеранам і ветеранкам пропонували пройти безкоштовні курси з перекваліфікації для подальшого працевлаштування у ЦНАПах та IT-компаніях.