З середини жовтня фіксують усе нові й нові рекорди

На Рівненщині зафіксовано новий рекорд добової смертності від коронавірусу — протягом 3 листопада померло 25 людей. Хворобу підтверджено у понад тисячі мешканців області.

Протягом минулої доби від ускладнень коронавірусу у Рівненській області померли 25 осіб, у тому числі четверо мешканців Рівного. Це найвищий показник від початку пандемії. У жовтні епідемічна ситуація в області стала стрімко погіршуватися, у середині місяця почали фіксувати найвищі показники виявлених хворих та померлих від ускладнень.

Протягом доби 3 листопада в області зареєстровано 1041 новий випадок зараження Covid-19, з них 200 — у Рівному. Рекордним за цим показником стало 28 жовтня, коли коронавірус підтвердили у 1199 осіб.

Пацієнтів з коронавірусом в області приймає 21 лікарня. У рівненських місць практично немає, хворих везуть в заклади інших населених пунктів. Загалом 2029 місць у лікарнях заповнені на 80%. Головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов на онлайн-брифінгу 3 листопада висловив припущення про те, що Рівненщина може перебувати у «червоній» карантинній зоні до кінця листопада, якщо за цей час рівень вакцинації від коронавірусу суттєво не зросте. Адже майже усі пацієнти «ковідних» лікарень є невакцинованими.

Від початку пандемії на Рівненщині зафіксовано 104 830 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Померли від наслідків 1657 людей.