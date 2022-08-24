Троє учасників шахрайської схеми перебували у слідчому ізоляторі

На Рівненщині поліція викрила групу з семи шахраїв, які виманювали гроші в людей за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». Троє учасників схеми перебували у СІЗО, ще троє були на волі, а керував ними шахрай, який наразі перебуває на території так званої «ЛНР». Зловмисники телефонували до жертв, представляючись медиками, повідомляли, що родич потрапив у ДТП, і терміново просили дати певну суму начебто на лікування. Загалом їм вдалось виманити близько 2 млн грн.

Про викриття злочинної групи стало відомо у середу, 24 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Як встановили слідчі, схему організував чоловік, який наразі перебуває на окупованій території Луганської області. Він координував діяльність групи, визначав роль співучасників, шукав жертв та розподіляв гроші.

Причетними також виявилися троє жителів Рівненщини та троє осіб, які утримуються в слідчому ізоляторі. Безпосередньо на трьох в'язнів були покладені функції пособників, які підшуковували тих, хто мав прибувати за визначеними організатором місцями проживання потерпілих.

Інші троє мешканців Рівненщини, які перебували на волі, приходили до жертв та забирали гроші. Наразі слідчі задокументували п’ять фактів їхньої злочинної діяльності. Відомо, що працювати вони почали з червня цього року.

«У червні-липні-серпні жертвами шахрайських схем стали рівняни, яким телефонував нібито медпрацівник, повідомляв про травмованих у ДТП рідних або близьких, яким потрібна термінова операція та певна сума на її проведення. За коштами зловмисники одразу приходили до помешкань. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже 2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 23 серпня, поліція провели обшуки в помешканнях фігурантів справи та в СІЗО. Також слідчі повідомили про підозри 47-річній рівнянці, 29-річному здолбунівчанину та 30-річному жителю Корнина за ч. 2 статті 27, ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає до трьох років тюрми.

Слідчі дії відносно інших осіб, які перебувають у СІЗО, тривають. За їхніми результатами вирішуватиметься питання про повідомлення їм про підозру. Поліцейські також встановлюють інших зловмисників, причетних до скоєних шахрайств.