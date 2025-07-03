Смертельна аварія сталася вранці 3 липня у селі Олександрія Рівненського району

Вранці 3 липня у селі Олександрія Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з легковиком загинув 21-річний мотоцикліст. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася у четвер, 3 липня, близько 7:50 у селі Олександрія. За даними слідства, зіткнулися мотоцикл Kovi під керуванням 21-річного місцевого жителя та автомобіль Mitsubishi Galant, водієм якого був 21-річний односельчанин.

«Мотоцикліст, який був без мотошолома, від отриманих травм помер у “швидкій”», – зазначають у поліції.

Слідчий розпочав досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України). У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють, чи мав загиблий посвідчення водія відповідної категорії та чи був мотоцикл зареєстрований належним чином.