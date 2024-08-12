Трендові натяжні стелі 2024

У світі інтер’єрного дизайну стелі й система освітлення давно стали невіддільною частиною комфорту та затишку, ознакою хорошого смаку та почуття стилю. Тож підійти до цього етапу ремонту варто з особливою уважністю. Насамперед варто звернути увагу на надійні студії. Наприклад, Art Decor – компанію, що встановлює натяжні стелі будь-якої складності з 2010 року.

«Обираючи натяжні стелі Art Decor, ви отримаєте неперевершене поєднання сучасної естетики та інноваційних технологій, модних трендів та класичних прийомів», – кажуть у компанії.

Окрім цього представники Art Decor активно слідкують за трендами в оформленні натяжних стел. Про сім найцікавіших, що набули неабиякої популярності у світі, розповідаємо далі.

Фактури натяжних стель: що у тренді

Фактура матеріалу – один з найважливіших критеріїв, за яким замовник обирає дизайн майбутньої натяжної стелі. Найкраще надати перевагу матеріалу матової або сатинової фактури. І ось чому:

натяжна стеля – досить міцна та надійна конструкція, що буде виглядати ідеально протягом 10-15 років. Не можна виключити, що яскравий блиск глянцевої стелі швидко набридне, тоді як матова поверхня у благородному пастельному забарвленні не буде фокусувати на собі занадто багато уваги;

матові або з легким перламутровим сатиновим блиском поверхні – ідеальний фон для будь-якого стилю в інтер’єрі. Вони не будуть конфліктувати з меблями, декором стін та покриттям підлоги.

Колірна гама

Досить часто натяжну стелю порівнюють з ідеально пофарбованою штукатуркою. Звісно, вибір дизайну натяжної стелі – це насамперед один зі способів самовираження, прояву індивідуального бачення та особистої естетики. Якщо біла матова стеля здається вже зовсім тривіальною, а душа вимагає чогось особливого, варто обрати один з кольорових варіантів.

Сьогодні виробники пропонують найрізноманітніші забарвлення полотен та тканини для натяжних стель – від сліпучо-білого, до глибокого чорного. До слова, варто врахувати, що світлі відтінки добре відбивають світло, а вибір стелі у темно-синьому або графітовому кольорі вимагатиме додаткових або яскравіших точок освітлення.

А ось на вибір матеріалу – жодних обмежень, кажуть у компанії. Тим паче, що кожен з них має низку переваг. Про них й поговоримо далі.

ПВХ-полотно:

коштує дешевше за спеціальну тканину;

стійке до впливу вологи;

не вимагає складного догляду;

вбереже приміщення від затоплення;

може бути будь-якої фактури та кольору;

підходить для декорування методом фотодруку.

Тканинні натяжні стелі:

позиціюють як найбільш довговічні;

стійкі до перепадів температури та механічних пошкоджень;

монтаж не вимагає застосування спеціального нагрівача;

обравши полотно до 5 м шириною, можна облаштувати безщілинні натяжні стелі.

Стеля та освітлення

Ідея поєднувати в єдину систему натяжну стелю та освітлювальні пристрої, хоча і не нова, проте залишається актуальною. При цьому змінюються певні деталі. Так, беззаперечним трендом цього року є магнітні трекінгові системи.

Вбудована у конструкцію натяжної стелі, магнітна шина забезпечує зручне та надійне кріплення для освітлювальних елементів. Найголовніша особливість такої системи – можливість легко змінювати точку фіксації світильника, щоб у будь-який момент мати достатньо світла там, де потрібно.

«Зауважимо, що низький рівень напруги у магнітній шині гарантує безпеку та комфорт у використанні, позбавляє від необхідності встановлення додаткових ламп, наприклад, у робочій зоні, кухні чи кабінеті», – кажуть представники Art Decor.

За їхніми словами, лаконічний дизайн магнітної трекінгової системи:

ідеально доповнить сучасний мінімалістичний інтер’єр помешкання або офісу, магазину або виставкового залу;

чудово розв’язує проблему нестандартного зонування приміщення;

дозволяє створювати акцентне освітлення.

Стелі з тіньовим проміжком

Останнім часом використання маскувальної стрічки перейшло до розряду інтер’єрних «антитрендів». І це цілком зрозуміло: стіни й стелі у модному білому кольорі візуально зливаються і часто потребують графічного розділення. Для розв’язання цієї задачі розробили профіль з подовженою «губою», використання якого забезпечує створення ефекту тіньової межі. Між полотном стелі та стіною утворюється тінь, ширина якої – 7 мм.

Стелі з тіньовим профілем створюють унікальний ефект, підкреслюючи геометрію приміщення. Такий прийом оформлення натяжної стелі, коли стеля візуально не торкається стін та має чітку лінію тіні, гармонійно поєднується з гладкими та фактурними стінами.

Натяжні стелі зі світловими лініями

Різноманітні експерименти зі світловими лініями – ще один з надзвичайно цікавих трендових напрямів в оформленні натяжних стель. Так звані «світлові лінії» творять справжні дива, візуально розширюючи простір вашого приміщення. Для створення такої конструкції використовують спеціальний профіль з алюмінію шириною 23 або 50 мм, який заздалегідь фіксують на базовій стелі. Профіль з заглушкою з розсіювального пластику, надійно утримує закріплену в ньому LED-стрічку.

Стелі зі світловими лініями, що можуть йти паралельно, перетинатись та навіть відтворювати криволінійні конструкції, надають інтер’єру дещо футуристичного вигляду та ідеально підходять для приміщень у стилі хай-тек, модерн.

Серед головних переваг застосування таких конструкцій:

оригінальний візуальний ефект;

цілком безпечна система освітлення, що живиться від джерела низької напруги;

економічне споживання електроенергії;

високий рівень безпеки в експлуатації.

«Висячі» натяжні стелі

Одне з найактуальніших вирішень – натяжна стеля, що ніби висить у повітрі, не торкаючись стіни. Такий ефект досягається використанням особливого багета, в якому кріпиться світлодіодна стрічка. Вона, до слова, може бути не лише білою, але й кольоровою.

Світло від такої стелі:

має оригінальний вигляд;

може застосовуватися як основне або додаткове штучне освітлення приміщення;

підходить для невеликого приміщення, де встановлення звичайної люстри може бути проблематичним.

Найважливіше, що «висячі» стелі або застосування світлових ліній не завадить облаштуванню ніші вздовж вікна, в якій буде розміщено карниз на штори.

Натяжні стелі з вентиляційними решітками

Зосередивши увагу на облаштуванні якісного та оригінального освітлення у поєднанні з сучасними натяжними стелями, ми ще торкнулися надзвичайно важливої теми: естетичної та технічно досконалої інтеграції вентиляційних отворів у натяжні конструкції. А дарма, адже ванна кімната, кухня та інші приміщення з вологим повітрям потребують ефективної системи припливно-витяжної вентиляції. Проте дизайнери не лише не забули про цю важливу деталь, а навіть надали їй дійсно стильного зовнішнього вигляду.

Саме так! Сучасна вентиляційна решітка – це вузька видовжена перфорована смуга, що добре поєднується з дизайном сучасної натяжної стелі, зокрема – магнітними трекінговими системами освітлення.

Це – найбільш актуальні в Україні тренди в дизайні натяжних стель. При цьому варто розуміти, що ефектний та стильний дизайн, що виконується буквально за декілька годин, – результат натхнення, знань та досвіду. Натяжні стелі від Art Decor – це сучасний дизайн, висока якість та надійність, відмінні матеріали та бездоганна реалізація найскладніших проектів. Звертайтеся, щоб переконатися!