На Сході загинув 26-річний боєць 24-ї ОМБр ім. короля Данила

26-річний Микола Вільчинський, який загинув 12 червня на Донбасі

У вівторок, 12 червня, на Донбасі загинув боєць 24-окремої механізованої бригади ім. короля Данила, яка базується у Яворові на Львівщині. Загиблий – волинянин Микола Вільчинський. Про це 13 червня повідомили на Facebook-сторінці 24-ї ОМБр ім. короля Данила.

«Ще одна непоправна втрата у лавах королівської бригади. Вчора неподалік Новгородського, що на околицях тимчасово окупованої Горлівки, загинув волинянин Микола Вільчинський», – йдеться у повідомленні 24-ї ОМБр.

Микола Вільчинський народився у 1992 році на Горохівщині. На початку війни був мобілізованим, а згодом вирішив піти на контракт у ЗСУ.

«Друзі та побратими відзначають те, що Микола був надзвичайно веселою та життєрадісною людиною, а разом із тим справжнім бійцем та патріотом», – додали також у бригаді.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.