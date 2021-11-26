Священик, звинувачений у порушенні карантину, на суд не з'явився

Поліцейські Рівненського райвідділу поліції під час рейду щодо дотримання карантинних вимог склали протокол на священика Свято-Воскресенського собору Іллю Максимчука (УПЦ МП) через те, що віряни на службі перебували без масок і сертифікатів про щеплення від коронавірусу. Справа пішла в суд, який обмежився всього лише усним зауваженням священику.

Уранці 31 жовтня до нижнього храму Свято-Воскресенського собору, який перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, навідалися працівники районного відділку поліції, аби перевірити дотримання карантинних вимог. З 26 жовтня Рівненська область перейшла у «червону» зону, й поліцейські мобільні групи вирушили на перевірку дотримання карантинних вимог. І виявили, що у соборі священик Ілля Максимчук проводив богослужіння, на якому прихожани перебували без засобів індивідуального захисту, експрес-тестів чи ковід-сертифікатів, чим порушив норми постанови Кабміну.

На священика склали протокол й передали його до суду. На судове засідання порушник, якому повідомили про день та час розгляду справи, не з`явився, клопотань про розгляд справи за його відсутності не заявляв. Тож суддя Рівненського міськсуду Євгеній Сидорук розглянув протокол без участі священика.

Жодних обтяжуючих обставин суд не виявив і дійшов до висновку, що порушення малозначиме. Відтак звільнив Іллю Максимчука від відповідальності, обмежившись лише усним зауваженням.