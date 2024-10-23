Затримання військкома відбулося неподалік церкви Різдва Христового

В центрі Тернополі затримали керівника одного із районних територіальних центрів комплектування на отриманні хабаря. З власних джерел в у слідстві ZAXID.NET стало відомом, що військовослужбовець отримав талони на 1000 літрів пального. В обмін за це він пообіцяв не мобілізовувати чоловіка.

Затримання проводили працівники Державного бюро розслідувань та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Слідчі дії проводили на вулиці Руській в центрі Тернополя неподалік від Кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ. З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що саме затримання відбулося увечері 21 жовтня.

Про слідчі дії стосовно одного з керівників ТЦК повідомили також і в Тернопільському обласному ТЦК та СП. Коментар в обласному військкоматі оприлюднили о 21:00 22 жовтня в Facebook.

«Для уникнення розповсюдження викривленої та недостовірної інформації повідомляємо, що за участю працівників територіального управління ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи», – зазначили в пресслужбі Тернопільського обласного ТЦК та СП

В територіальному управлінні ДБР в м. Львові ZAXID.NET зазначили, що поки що офіційної інформації стосовно цього випадку не має. Однак пообіцяли її надати, як тільки вона з’явиться.

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