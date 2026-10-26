Водійка Kia Sportage загинула в ДТП

У понеділок, 26 жовтня, на Тернопільщині зіткнулися легковий автомобіль і рейсовий автобус. У результаті одна людина загинула, ще дев'ятеро – травмовані.

За даними поліції Тенорпільщини, смертельна ДТП сталася близько 8:30 на дорозі між селом Панасівка Скалатської громади та селом Малий Ходачків Великобірківської громади.

23-річна жителька Гусятинської громади, керуючи автомобілем Kia Sportage, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з рейсовим автобусом сполученням «Тернопіль – Калагарівка». Унаслідок ДТП водійка Kia Sportage від отриманих травм загинула на місці.

Водійка легковика загинула, постраждали водій та пасажири автобуса

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В автобусі перебували 15 людей. За попередніми даними, травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та восьмеро пасажирів, серед яких – один неповнолітній.

На місці події працюють слідчі, встановлюють обставини ДТП.