Постраждала від отриманих травм померла в лікарні

На Тернопільщині правоохоронці оперативно розшукали водія, який збив велосипедистку і втік з місця аварії. 63-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Водієм автомобіля ЗАЗ-110307 виявився 31-річний житель Чортківського району. Йому вже повідомили про підозру.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 березня в селі Сухостав Чортківського району, повідомили в поліції Тернопільщини в вівторок, 25 березня. Очевидці аварії повідомили в поліцію про те, що водій авто збив жінку на велосипеді, а потім втік з місця. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля ЗАЗ-110307 не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив наїзд на велосипедистку.

На ДТП також виїхали працівники швидкої допомоги. Жінку доправили до лікарні з численними переломами та іншими тілесними ушкодженнями. Проте врятувати життя 63-річній жительці села Сухостав медикам не вдалося.

Працівники Чортківського райуправління поліції оперативно встановили особу водія та його місцеперебування. Це – місцевий житель 1993 року народження. Чоловікові інкримінують ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинила смерть людини). Жителя Сухостава затримали і помістили під варту. У нього також взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Якщо доведуть, що він аварію скоїв на підпитку, то винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі.