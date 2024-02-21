Поліцейські задокументували два факти отримання грошей

На Тернопільщині інспектора ДСНС викрили на отриманні 17 тис. грн відкату за те, що він примушував підприємців укладати договори з надання послуг пожежної безпеки лише з потрібною фірмою. Правоохоронці встановили, що декілька працівників рятувальної служби оформили на родича кілька товариств, які спеціалізуються на протипожежній безпеці. В січні СБУ затримало на Кременеччині керівників підрозділу протипожежної безпеки. Цього разу на подібній схемі попався чиновник з іншого районного підрозділу.

Правоохоронці встановили, що старший інспектор одного із районних управлінь ДСНС одержав понад 17 тис. грн відкатів. Службовець примушував підприємців укладати договори з надання послуг пожежної та техногенної безпеки лише з потрібними фірмами.

«За даними слідства, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича кілька товариств, які спеціалізуються на роботах протипожежного призначення. Інспектор ДСНС спонукав керівників приватних й комунальних підприємств та закладів отримувати послуги лише від вказаних суб’єктів господарювання, лобіюючи їх інтереси», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в середу, 21 лютого.

Поліцейські встановили, що за свої послуги інспектор отримував від 10 до 20% від суми, зазначеної у договорах із замовниками. Під час оперативної роботи правоохоронці задокументували 2 факти отримання ним неправомірної вигоди.

Під час обшуків на робочому місці та в помешканні порушника поліцейські вилучили документи, комп'ютери. Правоохоронці також повідомили про підозру інспектору ДСНС за ч. 1 та 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу й відсторонення від займаної посади. Якщо провину чиновника доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.