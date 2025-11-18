Провину жінки підтвердив відеозапис

У Збаражі на Тернопільщині суд призначив матері штраф за те, що вона під час прямої трансляції в тіктоці ображала своїх дітей. З матеріалів постанови відомо, що у місцевої жительки Ольги Петруньок є троє неповнолітніх дітей.

Як йдеться у постанові Збаразького районного суду від 12 листопада, інцидент стався 5 вересня 2025 року. Жінка вела пряму трансляцію і під час неї лаялася нецензурними словами до дітей.

Правоохоронці склали на жінку протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП – ухилення від виконання батьківських обов’язків. До суду порушниця не з’явилася. Однак її провину підтвердили відеозапис, протокол та акти обстеження умов проживання.

Суддя Андрій Левків обмежився попередженням. Також постановив стягнути з жінки штраф у розмірі 605 грн. Постанову можна оскаржити протягом 10 днів.

За даними судового реєстру, Ольга Петруньок вже неодноразово притягувалася до адмінвідповідальності через невиконання батьківських обов’язків. Її неповнолітні діти проживали в антисанітарних умовах, вона за ними не доглядала. Ще у 2020 році її судили за те, що «у кімнатах було холодно, брудно, розкидані одяг та їжа, на ліжках – брудні матраци та відсутня постільна білизна». Однак покарання жінки обмежувалося усним попередженням. Також жителька Збаразької громади неодноразово притягувалася за дрібне хуліганство.