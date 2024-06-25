Бізнесмени незаконно переправили за кордон 20 чоловіків

На Тернопільщині судитимуть чотирьох організаторів, які на ухилянтах заробили понад 6 млн грн. Киянин викупив фірму з перевезення і через систему «Шлях» переправляв військовозобов’язаних чоловіків. Бізнесмени незаконно переправили за кордон 20 жителів різних областей України.

Правоохоронці встановили, що організували незаконний бізнес двоє киян. До своєї діяльності вони залучили мешканців Тернопільської та Львівської областей. Вони допомагали чоловікам призовного віку виїжджати за кордон, вносячи їх дані в систему «Шлях», як водіїв міжнародних маршрутів. Вартувала така послуга 8 тис. доларів. Загалом послугами організаторів скористалися близько 20 чоловіків призовного віку.

«Організатором злочинної схеми виявився 48-річний мешканець Києва. Він викупив підприємство з ліцензією на здійснення міжнародних перевезень пасажирів з електронним ключем доступу до особистого кабінету автоматизованої системи. Також придбав два автомобілі та знайшов трьох спільників», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 25 червня.

Ще один киянин, львів’янин та тернополянин підшуковували клієнтів, оформляли їх на своє підприємство водіями з правом виїзду за межі країни та готували для цього необхідний пакет документів. Аби його та помічників не піймали на протизаконних маніпуляціях, організатор кожних два тижні перереєстровував транспортні засоби та змінював номерні знаки. Загалом за час своєї роботи спільники переправили за кордон 20 ухилянтів, а заробили на них більше ніж 6 млн грн.

Протиправну схему працівники департаменту стратегічних розслідувань викрили восени 2023 року, а днями слідчі поліції Тернопільщини скерували обвинувальний акт до суду проти чотирьох зловмисників.

Організатору та учасникам злочинної групи інкримінують дві статті Кримінального кодексу України, а саме ч. 2 та 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, вчинені під час дії воєнного стану). За скоєне обвинуваченим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.