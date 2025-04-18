Мертивх чоловіка і жінку в їх будинку знайшов фельдшер

В одному із будинків в місті Бережани поліцейські знайшли тіла брата та сестри, які пролежали близько п’яти місяців. 64-річний чоловік та 72-річна жінка родичів не мали, а відвідував їх лише сімейний лікар. Коли фельдшер прийшов 17 квітня побачити пацієнтів, то ворота та будинок ніхто йому не відчинив.

Медик одразу зателефонував до правоохоронців з проханням приїхати до будинку і відчинити двері. Коли поліцейські прибули на місце, то фельдшер розповів, що періодично, він раз в кілька місяців провідує брата та сестру. Востаннє в них був у листопаді, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 18 квітня.

Однак цього разу господарі до нього не вийшли, а ворота, і будинок були закриті. Зайшовши до будинку, правоохоронці виявили тіла власників будинку. Їх передали на проведення судово-медичної експертизи.

«Судово-медичний експерт припускає, що чоловік та жінка померли близько 4-5 місяців тому. Родичів у них не було, а тому ніхто не помітив їхню відсутність», – повідомили в поліції.

Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі чоловіка та жінки не виявили. Лікар також розповів, що вони мали проблеми зі здоров'ям. Наразі експерти також встановлюють причину смерті брата та сестри. Вона стане відома після розтину. Правоохоронці відкрили провадження відповідно до ч. 2 ст. 115 КК України з поміткою «природна смерть».