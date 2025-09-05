У Мельнице-Подільській селищній лікарні на Тернопільщині медики продовжують ходити на роботу, попри заборгованість по зарплаті у 7 млн грн. Грошей людям не платять з 2022 року. Під час сесії Мельнице-Подільської громади, яка відбулася 4 вересня, депутати зазначили, що грошей в громаді на повну оплату немає.

Про проблему з оплатою праці в селищній лікарні зазначила керівниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Ярмоленко. У своєму пості в фейсбук вона додала, що медзаклад має велику заборгованість по зарплаті від початку повномасштабного вторгнення.

Під час сесії представники департаменту охорони здоров’я також додали, що за законом такі невеликі комунальні медзаклади повністю фінансуються з бюджетів сільських, селищних, міських рад. Тож місцева влада мала б ліквідувати заборгованість.

У Мельнице-Подільській селищній раді розповіли в коментарі ZAXID.NET, що через заборгованість лікарям вже відкрито дві кримінальні справи. Через це арештовано рахунки медустанови, а тому людей не можуть розрахувати. Лікарі продовжують ходити на роботу і надавати медичні послуги. Наразі в закладі є 14 лікарів та стільки ж молодшого медичного персоналу.

На сесії депутати селищної ради пообіцяли переглянути бюджет громади, підкоригувати його і почати виплачувати зарплату частинами. Одразу заплатити 7 млн грн – не можуть, оскільки лікарня також має оплачувати комунальні послуги та готуватися до опалювального сезону.