Організатором схеми виявився власник автосервісу

На Тернопільщині правоохоронці викрили псевдоволонтера, який організував заробіток на автомобілях для війська. Чоловік ввозив авто як гуманітарну допомогу, однак продавав їх іншим людям, а гроші привласнював собі. Йому оголосили підозру.

57-річний житель Чортківського району, який є власником автосервісу, організував незаконну схему в липні 2025 року. Він моніторив іноземні інтернет-ресурси з продажу автомобілів та купував їх, повідомили в поліції Тернопільської області в середу, 3 червня. Загалом, підозрюваний придбав сім автомобілів: Volvo XC90, Mitsubishi L200, Volkswagen Transporter, Volkswagen T4, Hyundai Santa Fe та Ford Ranger XLT Thunder.



Для привезення автомобілів до України підозрюваний залучав осіб, які не знали про його наміри. Помічники переганяли транспортні засоби до польських міст, а звідти перевозили їх через державний кордон України. За версією слідства, ці автомобілі декларували як гуманітарну допомогу. Необхідні документи оформляли представники благодійних фондів, які не знали про справжню мету ввезення транспорту.

Після перетину кордону авто доставляли до Чортківського району. Водночас замість передачі їх на потреби ЗСУ чи для інших гуманітарних цілей, підозрюваний використовував транспорт у власних потребах та реалізовував через інтернет. Останні два придбані авто чоловік продав за 8,1 тис. доларів.



Як повідомили в прокуратурі Тернопільської області, загальна вартість контрабандного транспорту склала понад 1,2 млн грн.

Жителю Чортківщини повідомили про підозру за ч. 1 ст. 201-4 КК України (організація контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене у значному розмірі). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі та конфіскація усіх автомобілів.

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