Техніку імпортували у 2024–2025 роках

На Тернопільщині митники викрили порушення на понад 143 млн грн під час імпорту тракторів. Сільськогосподарську техніку переправляли з Китаю. Про це повідомили на сторінці Тернопільської митниці у фейсбуці.

Під час перевірки документів працівники Тернопільської митниці виявили неточності, які подавали кілька компаній з Китайської Народної Республіки. Техніка заїжджала в область у 2024–2025 роках.

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Для перевірки документів працівники управління боротьби з контрабандою митниці направили запити до митних органів КНР. У відповідь Китай надіслав експортні декларації фірм, які відправляли техніку. Виявилося, що між вартістю товарів є суттєві розбіжності. Загальна різниця становила понад 941 тис. доларів. Враховуючи це, держбюджет не дотримав майже 143 млн грн митних зборів.

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За фактом цього порушення митники склали 12 протоколів за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення їх митної вартості). Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100% від вартості товарів та конфіскацію.

Окрім того, про ввезення техніки з митними порушеннями повідомили і правоохоронців. Такі дії підпадають під ч. 3 ст. 201 КК України (контрабанда). Санкція статті передбачає до 11 років позбавлення волі.