Супутниковий знімок пошкодженого Кримського мосту

З пʼятниці, 20 листопада, окупаційна влада Криму хоче відновити пасажирське сполучення безплатними катерами через Керченську протоку. Рішення ухвалили на тлі удару по Кримському мосту, внаслідок якого обвалилася частина автомобільного прольоту.

Про рішення окупантів заявив в ефірі «Крим 24» радник російського голови півострова Олег Крючков. За його словами, пасажирське сполучення відбуватиметься між портами Криму та Кавказу.

Він заявив, що пасажирів доставлятимуть автобусами до порту Крим у Керчі, звідки можна буде перетнути Керченську протоку катерами та потрапити до порту Кавказ на Таманському півострові. Після цього пасажирів пересаджуватимуть на автобуси до Краснодара чи Тамані.

За словами окупаційного посадовця, рух катерами буде безплатним. Водночас їх рух залежатиме від погодних умов – через шторми сполучення може перериватися кілька разів на тиждень.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, внаслідок атак 16-17 листопада Сили оборони повністю знищили одну з арок та автомобільний проліт Кримського мосту. За даними Володимира Зеленського, операція з ураження переправи тривала кілька тижнів і відбувалася у сім етапів. Для цього Сили оборони застосували 11 видів озброєння – дрони та ракети.

У ніч на 19 листопада Кримський міст також потрапив під атаку. Внаслідок ударів росіяни зупиняли рух поїздів залізничною частиною мосту.