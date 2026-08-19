Аварія сталася 18 серпня близько 22:20 на трасі Київ-Чоп

У середу, 18 серпня, на трасі Київ-Чоп біля Бродів на Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду автобуса та двох вантажівок загинув 38-річний пішохід. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Як йдеться у повідомленні, аварія сталася 18 серпня близько 22:20 на трасі Київ-Чоп поблизу міста Броди, Золочівського району на Львівщині. За попередніми даними, 44-річний мешканець Дрогобича за кермом автобуса Scania їхав у напрямку Львова. Під час зустрічного роз’їзду з вантажівкою він наїхав на пішохода – 38-річного мешканця села Конюшків, Золочівського району.

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Від удару чоловіка відкинуло на протилежну смугу, де його спочатку переїхав МАЗ під керуванням 48-річного водія, мешканця Житомирської області. Після цього на пішохода наїхав ще один вантажний автомобіль – Renault Premium, за кермом якого був 68-річний чоловік, мешканець Рівненської області. В результаті ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Обставини події встановлюються.