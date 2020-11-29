У суботу, 28 листопада, на трасі Київ-Чоп біля Львова трапилась смертельна ДТП. Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, авто на смерть збило 42-річну жінку, що переходила дорогу по пішохідному переході.

Аварія трапилась приблизно о 16:00 поблизу села Раковець, що на Пустомитівщині. 26-річний водій Toyota RAV4, мешканець Зимної Води, збив 42-річну жінку, що переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок отриманих травм мешканка Червонограда загинула на місці події.