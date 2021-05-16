На момент пожежі в автобусі перебували 20 пасажирів та два водії

У неділю вранці, 16 травня, на трасі Київ-Чоп у селі Розвадів Стрийського району на Львівщині під час руху загорівся пасажирський автобус. Унаслідок пожежі автобус знищено, люди не постраждали.

У ДСНС Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 5:00 ранку неділі. На трасі Київ-Чоп поблизу села Розвадів на Львівщині загорівся рейсовий автобус Mersedes Irizar, який курсував за маршрутом з Республіки Польща через Львів на Дрогобич. В автобусі перебували 20 пасажирів та два водії. На щастя, ніхто не постраждав.

Унаслідок пожежі автобус згорів майже повністю (фото ДСНС)

Унаслідок пожежі згорів моторний відсік автобуса, 27 крісел, обшивка салону на площі 18 м2. Пожежу вдалося загасити приблизно за півгодини. Залучали дві пожежні машини та дев’ять рятувальників.

Відео з місця події Олега Слободенюка