Смертельна аварія сталася в селі Куряни

На трасі Тернопіль – Бережани водій на смерть збив 27-річного чоловіка і втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Смертельна аварія сталася в селі Куряни Нараївської громади. Поліцейські шукають очевидців і намагаються встановити особу водія.

Аварія трапилася приблизно в період з 3:30 до 4:30 години 7 серпня на автодорозі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине у межах населеного пункту Куряни Нараївської громади Тернопільського району. Місцеві жителі помітили на дорозі тіло чоловіка і одразу зателефонували в поліцію і викликали бригаду медиків швидкої допомоги. Лікарі, які приїхали на виклик, лише констатували смерть людини.

За попередніми даними поліції, водій невстановленого автомобіля, що рухався в напрямку Тернополя, наїхав на 27-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер.

«Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення водія та з’ясування усіх обставин ДТП. Поліцейські звертаються до всіх водіїв, які проїжджали в цей час даним відрізком дороги або мають відеореєстратори в автомобілях, повідомити інформацію, що може бути важливою для слідства», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 7 серпня.

За фактом аварії правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Однак після встановлення особи водія, статтю може бути перекваліфіковано. Триває розслідування.