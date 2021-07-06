У водія в крові виявлено алкоголю майже в 6 разів більше за норму

На дорозі в Яремче нетверезий водій Volkswagen Touareg збив на смерть 32-річну мотоциклістку. Аварія трапилась у вівторок, 6 липня, коли водій Volkswagen, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок лобового зіткнення легковика із мотоциклом загинула мешканка Києва. У крові винуватця ДТП виявили 1,19 проміле алкоголю, що майже в шість разів перевищує норму.

За попередньою інформацією поліцейських, 25-річний водій Volkswagen Touareg рухався у напрямку Микуличина, але на заокругленій ділянці дороги не справився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. «Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, яким керувала 32-річна мешканка Києва. Від отриманих травм жінка загинула на місці аварії. Водій автомобіля, мешканець Києва, не травмувався, в автівці їхав сам», – повідомляє Національна поліція Івано-Франківської області.

У чоловіка відібрали кров на перевірку стану сп’яніння. Результат підтвердив, що він перебував напідпитку – 1,19 проміле.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Водія затримали.