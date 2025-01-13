Президент Хорватії Зоран Міланович та перша леді Саня Мусич-Міланович

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у другому турі президентських виборів, який відбувся у неділю, 12 січня. Міланович очолюватиме країну наступні п’ять років. Про це повідомив новинний портал Dnevnik.hr вранці понеділка, 13 січня.

Зоран Міланович, за офіційними даними державної виборчої комісії, набрав 74,68% голосів (1 млн 122 тис. 859 голосів), а його опонент, колишній міністр освіти Драган Приморац здобув підтримку 25,32% виборців. Розрив між суперниками склав 742 тис. 107 голосів.

«Це великий день для мене особисто, і я розглядаю цю перемогу як визнання моєї роботи, своєрідний акт довіри людей до мене», – сказав Міланович.

На запитання журналістки Dnevnik Nova TV, чи буде він таким же старим президентом, Зоран Міланович сказав: «Я буду трохи спокійнішим, мені легше, простіше, коли простіше».

Вибори президента у Хорватії

Перший тур президентських виборів у Хорватії відбувся 29 грудня 2024 року. У ньому лідирував 58-річний чинний президент, представник опозиційної Соціал-демократичної партії Зоран Міланович із 51,48% голосів, а його 59-річного суперника Драгана Примораца із Хорватського демократичного союзу підтримали 19,29% виборців. Утім, для перемоги Мілановичу не вистачило 1% голосів.

Зоран Міланович є відвертим прихильником політики російського президента Владіміра Путіна. Хорватський президент заявляв, що Україна є найкорумпованішою державою Європи й що їй не місце в НАТО. Він також назвав український Євромайдан «переворотом, який спровокували ЄС та США», а гасло «Слава Україні» – «вигуком найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків».

Восени 2024 року Міланович відмовився погодити участь хорватських військових в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона «потенційно може бути шкідливою для національних інтересів».