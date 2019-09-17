На відкритому Кубку Львова з тайського боксу змагалися діти від 7 років та дорослі бійці

У Львові відбувся відкритий Кубок міста із муай-тай. Мовою сили і майстерності говорили більше сотні атлетів.

Серед учасниць – 7-річна Аліса Іван із Миколаївщини, яка мистецтвом бою захопилася ще 2 роки тому. Відважна дівчинка запевняє: перед виходом на ринг їй не буває страшно. Чого не скажеш про маму Тетяну, яка завжди супроводжує доньку на змаганнях. Мама зізнається: «Особисто я не дивлюся, коли Аліса виходить на ринг чи на татамі. У нас старша дочка підтримує її дуже сильно, тато підтримує. Вони завжди поруч».

Тайський бокс недарма називають «боєм восьмируких». Він дуже різносторонній і багатий своїм арсеналом. Суперника можна вражати руками, ногами, колінами, ліктями, працювати в клінчі. Формат поєдинку для дорослих – 3 раунди по 3 хвилини.

Киянин Богдан Ренцевич розповідає про бій зі своїм земляком Микитою Соколовим: «У першому раунді я добре продихався, у другому теж. У третьому трохи втомився, бо перед цим зганяв вагу. І б’юся не в своїй категорії, а на категорію вище. Суперник – хороший хлопець, міцний, важкий. Ганяє багато. Йому за це респект. Дуже хороший бій, сильний хлопець».

Представниця Львівщини Євгенія Мартиненко на цих змаганнях дебютувала на рингу. У суперниці дісталася досвідченіша бійчиня із Житомирщини Катерина Госман. У цій дуелі гору взяв таки досвід. Але попри поразку, Євгенія не розчарована. Каже, жоден спаринг не замінить справжнього поєдинку. Тож тепер, поглянувши на бій зсередини, краще знає, які слабкі сторони слід усунути. Розповідає: «Думала, що буде страшно. Що я вийду і вклякну. Але ні, все нормально. Коли ми працюємо в парах у залі, то, відповідно, ти стоїш зі своїми друзями. Ти боїшся їх вдарити повноцінно. А зараз була якраз можливість усе відпрацювати».

Катерина Госман каже: «Загалом у ваговій категорії 45 чи 48 кг дуже мало дівчаток. І так виходить, що в мене боїв не дуже багато. А так приїхала – є дівчинка. Показала гарний бій».

Загалом на відкритому Кубку Львова з муай-тай на міцність опонентів випробували більше сотні спортсменів. Організатор Віктор Лазурко зазначає: «Це обмін досвідом. Тому що в кожному регіоні тайський бокс, як і будь-які єдиноборства, розвивається по-різному. Наприклад, у київській школі тренери багато тренуються в Таїланді і привозять досвід звідти. Ми у Львові більше користуємося європейською системою».

До кінця року у Львові відбудеться ще один турнір із тайського боксу і об’єднані змагання з муай-тай і кікбоксингу.